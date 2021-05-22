Ekmek israfında farkındalık için kısa film çektiler
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Ekmek israfında farkındalık için kısa film çektiler

Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir grup vatandaş çöplere atılan ekmeklere ve israfa dikkati çekmek için kısa film hazırladı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir grup vatandaş çöplere atılan ekmeklere ve israfa dikkati çekmek için kısa film hazırladı.

Alanya'da esnaf Kazım Adıyaman, özellikle ramazan ayında sokaklarda çöplerin yanında çok fazla poşetlenip atılmış ekmek görünce, israfa dikkati çekmek ve atılan çöplerin değerlendirilebilmesi için harekete geçti. İlçede yaşayan tiyatro oyuncusu Zeki Demir ve birkaç arkadaşından yardım isteyen Adıyaman, arkadaşlarıyla kısa film çekti. Normal zamanda da her sabah atılan ekmekleri toplayan ve sokak hayvanlarını besleyen Kazım Adıyaman, kısa filmde de yine aynı şekilde ekmekleri topladı. Ekmekleri kurutan Adıyaman birkaç arkadaşıyla ormanda, kırsal alanda sokak hayvanlarını besledi.

'30 ÇUVAL EKMEK TOPLADIM'Hem israfa hem de sokak hayvanlarının beslenmesine dikkati çekmek istediğini söyleyen Kazım Adıyaman, "Hayvan sevgisi yıllardır bende var. Bu yıl ramazan ayında bir farklılık gördüm. Ekmeklerin fazla atıldığını fark ettim. Ben de buna dikkat çekmek için sinemacı, tiyatrocu arkadaşlarımla görüştüm. Bu kampanyada bana destek verdiler. Ekmekleri aldık ormana götürdük, sular da koyduk. İnsanlara israfı önlemek için bunu gösterdik. 'Siz atarsanız biz toplarız' kampanyası yaptık. Ben bayram boyu tamamen topladım. 10-12 günde 30 çuval ekmek topladım" dedi.'İSRAF KONUSUNDA FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK'Filmi çeken oyuncu Zeki Demir ise, "Kazım Ağabey bir gün beni aradı, 'Zeki Bey, ben bayram boyunca ekmek topladım. Çay ocağının önünde kuruttum bunları ne yapalım' dedi. Çuvallar dolusuydu. Daha önce de zaten ormanlara götürüp dağıtıyordu. 'Bunu çekelim' dedim. O da 'çekelim, bir şeyler yapalım. İnsanların duyarlı olması lazım' dedi ve bir kısa film yapmaya karar verdik. Güzel bir çalışma oldu. Tamamı amatörce gönüllülükle yapılan bir iş. Bir sosyal farkındalık projesi" diye konuştu.'ATILAN EKMEKLERİ GÖRÜNCE GÖZLERİM DOLDU'Kısa film projesine destek veren eski manken ve oyuncu Sevda Altunsoy, filmin kurgu ve montajını da üstlendi. Altunsoy, şunları söyledi:

"Bu kesinlikle bir hayırseverlik göstergesi değildir, böyle algılanmasın. Öyle işler zaten arka planda yapılıyor, bunlar zaten medyaya yansımaz. Buradaki amaç ekmek israfına ve sokak hayvanlarına değinmekti. Benim gözlerim doldu o ekmekleri görünce. Ramazan boyu bildiğiniz bütün halinde pideler vardı. Vatandaş bunu almış, yememiş ve çöpe atmış. Biz böyle yetişmedik. Bir ekmek kırıntısı yere düşse onu günah diye alırdık. Şu anda ise çöplerden poşet poşet ekmek topluyoruz. Benim burada değinmek istediğim, ekmeğiniz fazlaysa değerlendiremiyorsanız temiz poşete koyun, incitmeden bir komşunuza verin. Buzluğa atın, aylar sonra çıkarsanız oda ısısında yarım saat kalsa tazecik koymuş gibi bulursunuz. Hiçbirini yapamıyorsanız bir çorbanın içerisine doğrayın kapınızın önüne bırakın."


Ekmek israfında farkındalık için kısa film çektiler
Ekmek israfında farkındalık için kısa film çektiler
Ekmek israfında farkındalık için kısa film çektiler
Ekmek israfında farkındalık için kısa film çektiler
Ekmek israfında farkındalık için kısa film çektiler
Ekmek israfında farkındalık için kısa film çektiler
Ekmek israfında farkındalık için kısa film çektiler
Ekmek israfında farkındalık için kısa film çektiler
Ekmek israfında farkındalık için kısa film çektiler
Ekmek israfında farkındalık için kısa film çektiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu Mutlu

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