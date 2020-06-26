ANTALYA Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in eşi: Doğmadan önce ömer özkan...
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ANTALYA Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in eşi: Doğmadan önce ömer özkan...

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in eşi: Doğmadan önce ömer özkan sert adını verdikDünyanın ilk kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in annelik sevinci (3)'DOĞMADAN ÖNCE ÖMER ÖZKAN SERT ADINI VERDİK'Antalya'da kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in eşi Mustafa...

26.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:28

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in eşi: Doğmadan önce ömer özkan sert adını verdik

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in annelik sevinci (3)

'DOĞMADAN ÖNCE ÖMER ÖZKAN SERT ADINI VERDİK'

Antalya'da kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in eşi Mustafa Sert (37), 4 Haziran'da dünyaya gelen bebeklerine 'Ömer Özkan' adını verdiklerini söyledi. Mersin'den birkaç saat önce Antalya'ya geldiğini aktaran Mustafa Sert, sabırsızlıkla bekledikleri evlatlarına kavuştuklarını kaydetti. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan eşi ve oğlu Ömer Özkan Sert'i ziyaret ettiğini söyleyen kaporta ustası Mustafa Sert, "Eşim Derya ve oğlum Ömer Özkan Sert'i görmeye geldim. Az önce Ömer Özkan'ı ziyaret ettim. Maşallah çok iyi, hiç bir sıkıntısı yok. Eşimin de sağlığı çok iyi. 10 yıllık uzun bir süreç yaşadık. Hocalarımızın sayesinde mutlu sona ulaştık" diye konuştu.

Kısa süre önce yoğun bakım ünitesinde ziyaret ettiği oğlu Ömer Özkan Sert'in durumunun çok iyi ve sıkıntısının olmadığını söyleyen Mustafa Sert, "Allahın izniyle büyüyecek, evladımızı kucağımıza alıp döneceğiz. Bekleyeceğiz, önümüzde beklememiz gereken bir süreç var. Hocalarımızın Ömer Özkan Sert'i bize verecekleri günü bekleyeceğiz. Şu an anne sütüyle besleniyor. Beslenmesinde hiç bir sıkıntı yok. Bir müddet daha annesinin sütünü almaya devam edecek. Hocalarımız ne zaman uygun görürlerse evimize döneceğiz" dedi.

'DOĞUMHANEDEN ÖNCE OĞLUM ÇIKTI'

Doğuma giderken eşini doğumhane kapısı önünde yolcu ettiğini anlatan Mustafa Sert, "Önce oğlum çıktı doğumhaneden sonra da annesi çıktı. Beklemek çok güzeldi. Sabırsızlıkla bekledim. Sonunda kavuştuk. İsmini daha önceden kararlaştırmıştık. Daha eşim ilk nakil olduğunda kararımızı vermiştik. 'Oğlumuzun adı Ömer Özkan Sert olacak' diye. Hocamızın adını verdik, inşallah onun gibi başarılı bir evlat yetiştiririz" diye konuştu.

DOĞUMHANEDEN İLK FOTOĞRAF

Demirören Haber Ajansı, Ömer Özkan Sert'in doğumu sırasında sağlık ekibinin çalışmasına ilişkin fotoğraflara ulaştı. Fotoğraflarda, doğumhanedeki ekibin, doğum öncesi ve sonrasındaki titiz çalışması fotoğraf karelerine yansıdı.

ANTALYA Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in eşi: Doğmadan önce ömer özkan...

Kaynak: DHA

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