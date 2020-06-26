ANTALYA Dünyanın ilk kadavradan rahim nakili yapılan Derya Sert, anne oldu Dünyanın ilk kadavradan rahim nakili yapılan Derya Sert, anne oldu (1)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011 tarihinde dünyanın başarılı ilk rahim nakli yapılan Derya Sert (32), annelik sevinci yaşadı.

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakili yapılan Derya Sert, anne oldu (1) AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011 tarihinde dünyanın başarılı ilk rahim nakli yapılan Derya Sert (32), annelik sevinci yaşadı. Kadavradan alınan rahimle Derya Sert, 4 Haziran'da, Ömer adını verdiği bir erkek bebek dünyaya getirdi. AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile nakli yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, saat 11.00'de düzenleyecekleri basın toplantısıyla elişmeleri duyuracak. ARŞİV GÖRÜNTÜLER Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) Kaynak: DHA