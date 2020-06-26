ANTALYA Dünyanın ilk kadavradan rahim nakili yapılan Derya Sert, anne oldu
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ANTALYA Dünyanın ilk kadavradan rahim nakili yapılan Derya Sert, anne oldu

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakili yapılan Derya Sert, anne oldu (1)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011 tarihinde dünyanın başarılı ilk rahim nakli yapılan Derya Sert (32), annelik sevinci yaşadı.

26.06.2020 11:42 | Son Güncelleme: 26.06.2020 11:53

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakili yapılan Derya Sert, anne oldu (1)

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011 tarihinde dünyanın başarılı ilk rahim nakli yapılan Derya Sert (32), annelik sevinci yaşadı. Kadavradan alınan rahimle Derya Sert, 4 Haziran'da, Ömer adını verdiği bir erkek bebek dünyaya getirdi. AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ile nakli yapan Prof. Dr. Ömer Özkan, saat 11.00'de düzenleyecekleri basın toplantısıyla elişmeleri duyuracak.

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Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

ANTALYA Dünyanın ilk kadavradan rahim nakili yapılan Derya Sert, anne oldu

Kaynak: DHA

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