Antalya DOB'dan minik sanatseverler için senfonik masal
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Antalya DOB'dan minik sanatseverler için senfonik masal

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Fonikler Köyü" isimli senfonik masalı minik sanatseverlerle buluşturacak.

15.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 15.01.2020 15:42
Antalya DOB'dan minik sanatseverler için senfonik masal

Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Fonikler Köyü" isimli senfonik masalı minik sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, çocukları keyifli bir yolculuğa çıkaracak eser 6 ve 7 Şubat'ta Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

Eserde, Antalya DOB orkestrası ile çocuklar orkestra şefi Tolga Taviş, izleyicileri "Fonikler Köyü"ne yolculuğa çıkaracak.

Eserle, sevgi, saygı, nezaket, empati kavramları çerçevesinde çocuklara, senfonik orkestra ve klasik müziğin tanıtılarak sevdirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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