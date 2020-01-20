Antalya Devlet Opera ve Balesinden müzede "Nefesli Serenatlar" konseri
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Antalya Devlet Opera ve Balesinden müzede "Nefesli Serenatlar" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Nefesli Serenatlar" konseri verdi.

20.01.2020 19:16 | Son Güncelleme: 20.01.2020 19:32
Antalya Devlet Opera ve Balesinden müzede

Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Nefesli Serenatlar" konseri verdi.

Antalya Müzesinde gerçekleştirilen konserde, DOB orkestrası sanatçıları Ufuk Soygürbüz ve Deniz Ongun obuada, Serindağ ve klarnette, Oğuzhan Güner fagotta, Volkan Kartal ve Türker Kuş kornoda yer aldı.

Orkestra, Ludwig van Beethoven ve Mozart'ın eserlerini seslendirdi.

Kaynak: AA
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