Antalya Denize Girmek İçin Zor Yolu Deneyince Metrelerce Yuvarlandı

Denize girmek için zor yolu deneyince metrelerce yuvarlandı

Antalya'da denize girmek için falezlerden inmeye çalışan Dursun Ali Gencer (67), ayağı kayınca metrelerce yuvarlandı. Gencer, uçuruma metreler kala bir vatandaş tarafından yakalanarak kurtarıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Konyaaltı Varyant Seyir Terası'nda meydana geldi. Dursun Ali Gencer, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Sahil Projesi çalışmaları nedeniyle çitle kapattığı alanı aştıktan sonra, falezlerdeki patika yolu takip ederek denize doğru inmeye başladı. Yaklaşık 10 metre sorunsuz inen Gencer, toprak yolda ayağı kayınca yuvarlanmaya başladı. Metrelerce yuvarlanan adamın düştüğünü gören Tuncer Üstüner adlı vatandaş hızlı davranarak Gencer'i tutmayı başardı. Uçuruma metreler kala kurtarılan Dursun Ali Gencer, çeşitli yerlerinden yaralandı. Gencer için önce sağlık ekiplerine, ardından polise haber verildi. Yürüyebilen Dursun Ali Gencer'in koluna giren Tuncer Üstüner, falezlerin üzerine kadar çıkardı. Ancak çalışma için kapatılan çitli alan geçilemedi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri çitli alanı kırarak, Dursun Ali Gencer'i güvenli alana çıkardı. İkinci çitli alanı bu kez vatandaşların yardımı ile sedye üzerinde geçen Gencer, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gencer'in kafa travması geçirdiği belirtildi.