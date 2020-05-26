ANTALYA DEMRE Demre'deki yangında, 100 dönüm orman alanı zarar gördü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA DEMRE Demre'deki yangında, 100 dönüm orman alanı zarar gördü

Demre'deki yangında, 100 dönüm orman alanı zarar gördüAntalya'nın Demre ilçesine bağlı Bademli Mevkii'nde dün çıkan orman yangınında, 100 dönüm orman alanı zarar gördü.

26.05.2020 15:03 | Son Güncelleme: 26.05.2020 15:11

Demre'deki yangında, 100 dönüm orman alanı zarar gördü

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Bademli Mevkii'nde dün çıkan orman yangınında, 100 dönüm orman alanı zarar gördü.

Demre'ye bağlı Bademli Mevkii'nde, denizden 1000 metre yüksekliğindeki kızılçam ormanlarının bulunduğu bölgede dün saat 12.00'de orman yangını başladı. Yangına Antalya ve Muğla Orman Başmüdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, Kaş, Finike ve Elmalı işletme müdürlüklerine bağlı 10 arazöz, 3 su tankeri, 7 ilk müdahale pikabı, bir dozer, 50 yangın işçisi, 6 teknik eleman, 10 orman muhafaza memuru ile müdahale edildi. Yangın bölgesindeki çalışmaları, Antalya Orman Başmüdürü Vedat Dikici, Yangın Şube Müdürü Mustafa Songür, Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, Finike Orman İşletme Müdürü Kamil Özer yönlendirdi.

Arazinin dağlık olması nedeniyle, 7 noktadan hortumla söndürme çalışması yapıldı. Yangının etrafı çevrilerek karadan kesildi. Havadan da üç helikopter söndürme çalışmasına katıldı. Yangın dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede doğal nedenle çok sayıda yıkılmış ağaç kalıntısı olması dolayısıyla uzun süre karadan ve havadan soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaklaşık 100 dönüm orman alanı zarar gördü. Uzmanlar, yangının 2 gün önce bölgeye düşen yıldırımdan kaynaklanmış olabileceğini, yangının çıktığı bölgenin ıssız ve kayalık olduğunu, insanın ulaşmasının çok zor olduğunu belirtti.

ANTALYA DEMRE Demre'deki yangında, 100 dönüm orman alanı zarar gördü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor Haber
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Van halkı, sorumsuzca kurulan taziye çadırının bedelini ağır ödüyor
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Emniyet'ten 'Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı' iddialarına ilişkin açıklama geldi
Emniyet'ten "Polis gençlere orantısız şiddet uyguladı" iddialarına ilişkin açıklama geldi
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak 'Umre' ziyareti istedi
Rize Valisi, canlı yayında AK Parti il başkanından hediye olarak "Umre" ziyareti istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Kenan Doğulu Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş İlhan Cavcav Michael Jordan Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Futbol Twitter Jandarma
Şu an buradasınız: ANTALYA DEMRE Demre'deki yangında, 100 dönüm orman alanı zarar gördü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 15:12:15. #1.14#
title