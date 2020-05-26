ANTALYA DEMRE Demre'deki yangında, 100 dönüm orman alanı zarar gördü Demre'deki yangında, 100 dönüm orman alanı zarar gördüAntalya'nın Demre ilçesine bağlı Bademli Mevkii'nde dün çıkan orman yangınında, 100 dönüm orman alanı zarar gördü.

Demre'deki yangında, 100 dönüm orman alanı zarar gördü

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Bademli Mevkii'nde dün çıkan orman yangınında, 100 dönüm orman alanı zarar gördü.

Demre'ye bağlı Bademli Mevkii'nde, denizden 1000 metre yüksekliğindeki kızılçam ormanlarının bulunduğu bölgede dün saat 12.00'de orman yangını başladı. Yangına Antalya ve Muğla Orman Başmüdürlüğü'ne bağlı 3 helikopter, Kaş, Finike ve Elmalı işletme müdürlüklerine bağlı 10 arazöz, 3 su tankeri, 7 ilk müdahale pikabı, bir dozer, 50 yangın işçisi, 6 teknik eleman, 10 orman muhafaza memuru ile müdahale edildi. Yangın bölgesindeki çalışmaları, Antalya Orman Başmüdürü Vedat Dikici, Yangın Şube Müdürü Mustafa Songür, Kaş Orman İşletme Müdürü Süleyman Demir, Finike Orman İşletme Müdürü Kamil Özer yönlendirdi.

Arazinin dağlık olması nedeniyle, 7 noktadan hortumla söndürme çalışması yapıldı. Yangının etrafı çevrilerek karadan kesildi. Havadan da üç helikopter söndürme çalışmasına katıldı. Yangın dün akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede doğal nedenle çok sayıda yıkılmış ağaç kalıntısı olması dolayısıyla uzun süre karadan ve havadan soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaklaşık 100 dönüm orman alanı zarar gördü. Uzmanlar, yangının 2 gün önce bölgeye düşen yıldırımdan kaynaklanmış olabileceğini, yangının çıktığı bölgenin ıssız ve kayalık olduğunu, insanın ulaşmasının çok zor olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA