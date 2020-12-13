Aşırı yağış nedeniyle göle dönen sokaklarda kimi yağmur sesi eşliğinde oynadı, kimi de bota binip kürekle gezdi
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Aşırı yağış nedeniyle göle dönen sokaklarda kimi yağmur sesi eşliğinde oynadı, kimi de bota binip kürekle gezdi

13.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 13.12.2020 19:16

Antalya'da aşırı yağış nedeniyle suyla dolan sokaklarda vatandaşların ilginç görüntüleri izleyenleri güldürdü. Cep telefon kamerasına yansıyan görüntülerde sokağa yarı çıplak çıkan iki genç kafadar, yağmur sesi eşliğinde oyun havası oynadı. Kimi vatandaşlarsa suyla dolan caddeleri botla kürek çekerek gezdi, kimi de eline aldığı oltasını suya saldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün Antalya ve ilçelerini kapsayan kuvvetli yağış ile fırtına uyarısı sonrası kent merkezi ve ilçelerinde gün boyunca yağış etkili oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sağanak sonrası kentin bazı bölgelerinde cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Sokağa çıkan bazı vatandaşların ilginç görüntüleri de görenleri hem şaşırttı, hem güldürdü.

YAĞMUR SESİ EŞLİĞİNDE OYUN HAVASI

Kentin farklı noktalarında çekilen görüntülerde, iki genç kafadar yağan yağmura aldırış etmeyip sokağa yarı çıplak çıktı. Yerde birikmiş suyu birbirlerine sıçratan gençler, müzik olmadan yağmur sesi eşliğinde oyun havası oynadı. Bir başka görüntüde bota binen bazı vatandaşlar, suyla dolan kürek çekerek ilerledi. Bir diğer görüntüde de gencin birisi eline aldığı oltasını göle dönmüş caddeye saldı.

VİDEO KISA SÜREDE EN ÇOK İZLENENLER ARASINA GİRDİ

Vatandaşların cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler, kısa zamanda en çok izlenen videolar arasına girdi.

Aşırı yağış nedeniyle göle dönen sokaklarda kimi yağmur sesi eşliğinde oynadı, kimi de bota binip kürekle gezdi
Aşırı yağış nedeniyle göle dönen sokaklarda kimi yağmur sesi eşliğinde oynadı, kimi de bota binip kürekle gezdi
Aşırı yağış nedeniyle göle dönen sokaklarda kimi yağmur sesi eşliğinde oynadı, kimi de bota binip kürekle gezdi
Aşırı yağış nedeniyle göle dönen sokaklarda kimi yağmur sesi eşliğinde oynadı, kimi de bota binip kürekle gezdi
Aşırı yağış nedeniyle göle dönen sokaklarda kimi yağmur sesi eşliğinde oynadı, kimi de bota binip kürekle gezdi
Aşırı yağış nedeniyle göle dönen sokaklarda kimi yağmur sesi eşliğinde oynadı, kimi de bota binip kürekle gezdi
Aşırı yağış nedeniyle göle dönen sokaklarda kimi yağmur sesi eşliğinde oynadı, kimi de bota binip kürekle gezdi
Aşırı yağış nedeniyle göle dönen sokaklarda kimi yağmur sesi eşliğinde oynadı, kimi de bota binip kürekle gezdi
Aşırı yağış nedeniyle göle dönen sokaklarda kimi yağmur sesi eşliğinde oynadı, kimi de bota binip kürekle gezdi
Aşırı yağış nedeniyle göle dönen sokaklarda kimi yağmur sesi eşliğinde oynadı, kimi de bota binip kürekle gezdi
Aşırı yağış nedeniyle göle dönen sokaklarda kimi yağmur sesi eşliğinde oynadı, kimi de bota binip kürekle gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN

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