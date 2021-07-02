Antalya'daki uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi yakalandı

Antalya'nın Korkuteli ve Alanya ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Korkuteli ve Alanya ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korkuteli ilçesi Yeşilyayla Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu yapımında kullanılan bitki yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese yapılan operasyonda 53 kök kenevir, 10 gram kenevir tohumu, bir ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Ev sahibi H.T. gözaltına alındı.

Alanya ilçesinde ise Köprübaşı Mahallesinde oturan G.S.'nin evinin bahçesinde yapılan aramada, 145 kök kenevir, 21 bin 300 gram esrar ele geçirildi, G.S. yakalandı.

Her iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş