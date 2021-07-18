Antalya'daki Topçam Mesire Alanı girişinde uzun araç kuyruğu oluştu

Antalya'daki Topçam Mesire Alanı'nda vakit geçirmek isteyenler, uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Antalya'daki Topçam Mesire Alanı'nda vakit geçirmek isteyenler, uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinde hem piknik yapıp hem denize girmek isteyenler, erken saatlerde Antalya-Kemer kara yolundaki mesire alanına akın etti.

Sürücüler, Topçam Mesire Alanı önünde uzun kuyruk oluşturdu. Araç kuyruğu, mesire alanı dışından Kemer kara yoluna taştı.

Uzun araç kuyruğu, drone ile havadan görüntülendi.

Mesire alanının açılmasıyla araçlar tek tek içeriye alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden