Antalya'daki Topçam Mesire Alanı girişinde uzun araç kuyruğu oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'daki Topçam Mesire Alanı girişinde uzun araç kuyruğu oluştu

Antalya'daki Topçam Mesire Alanı girişinde uzun araç kuyruğu oluştu
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Antalya'daki Topçam Mesire Alanı'nda vakit geçirmek isteyenler, uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Antalya'daki Topçam Mesire Alanı'nda vakit geçirmek isteyenler, uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinde hem piknik yapıp hem denize girmek isteyenler, erken saatlerde Antalya-Kemer kara yolundaki mesire alanına akın etti.

Sürücüler, Topçam Mesire Alanı önünde uzun kuyruk oluşturdu. Araç kuyruğu, mesire alanı dışından Kemer kara yoluna taştı.

Uzun araç kuyruğu, drone ile havadan görüntülendi.

Mesire alanının açılmasıyla araçlar tek tek içeriye alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Anons yapan muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Anons yapan muhabir, 850 kiloluk dev kurbanlık tosunun altına kalmaktan son anda kurtuldu
Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Bu muhtar farklı muhtar, Bayram öncesi çocukları köy meydanında yıkadı
Kovid-19'la mücadelede 20 milyondan fazla ikinci doz aşı yapıldı
Kovid-19'la mücadelede 20 milyondan fazla ikinci doz aşı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Kadir Doğulu Kaan Yıldırım Serra Arıtürk
Spor Ali Koç Mustafa Er Metin Oktay Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalya'daki Topçam Mesire Alanı girişinde uzun araç kuyruğu oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 09:35:32. #1.16#

title