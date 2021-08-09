Antalya'daki orman yangınlarına destek veren TOMA personeli memleketlerine uğurlandı

Antalya'nın bazı ilçelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veren TOMA personeli için tören yapıldı.

Antalya'nın bazı ilçelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veren TOMA personeli için tören yapıldı.

Manavgat, Akseki, İbradı, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde çıkan orman yangınlarının kontrol altına alınarak söndürülmesine emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıkları bünyesinde hizmet veren TOMA'larla da katkı sunuldu.

Söndürme çalışmalarının tamamlanmasıyla Manavgat Kapalı Cuma Pazarı'nda personel için uğurlama töreni düzenlendi.

Törene, Vali Ersin Yazıcı, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve görevli personel TOMA'larla katıldı.

Vali Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, orman işçileri, itfaiye araçlarıyla polisin ve jandarmanın da el birliğiyle çalışarak, yangınlarla mücadeleye katkı sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin farklı illerinden TOMA'ların geldiğine değinen Yazıcı, "Büyük bir afetti, Allah bir daha göstermesin. Türkiye'nin en büyük yangınlarından birini yaşadık. Can kaybımız olmasıydı daha iyi olacaktı. TOMA'larla katkı sundunuz. Emek vererek, risk alarak bölge insanına sunduğumuz her türlü hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, söndürme çalışmalarına destek veren emniyet müdürlüklerinden 50 ve jandarma komutanlıklarından 3 TOMA'nın 130 personeli görev yaptıkları illere uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız