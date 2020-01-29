Antalya'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
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Antalya'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Antalya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

29.01.2020 22:34 | Son Güncelleme: 29.01.2020 22:52
Antalya'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

ilçesi 'nda sürücüleri öğrenilemeyen 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Vatandaşların vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki hastahanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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