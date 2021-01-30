Antalya'da yatalak kadın evde çıkan yangında öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da yatalak kadın evde çıkan yangında öldü

30.01.2021 20:25 | Son Güncelleme: 30.01.2021 20:28
Antalya'da yatalak kadın evde çıkan yangında öldü

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir evde çıkan yangında, 83 yaşındaki yatalak kadın hayatını kaybetti.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir evde çıkan yangında, 83 yaşındaki yatalak kadın hayatını kaybetti.

Çamköy Mahallesi'ndeki tek katlı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık iki saatlik çalışmayla söndürülen yangın sonrası evde yapılan incelemede, Kadriye Turgut'un (83) cenazesi bulundu.

Yatalak olduğu öğrenilen Turgut'un, yangın çıktığında alışverişte olan kızı ve damadıyla yaşadığı öğrenildi.

Turgut'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay yerine gelen Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Turgut'un damadı İsmail Ergün'e ıslanan ayakkabıları nedeniyle yenisini verdi, başsağlığı diledi.

Şahin gazetecilere, ilçelerinde ilk kez ölümlü bir yangın yaşandığını, üzüntülü olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Feyza Aktan Serdar Ortaç Ceyda Düvenci
Spor Mesut Özil Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu Marcel Tisserand
Tüm Haberler Rusya Ankara Başakşehir Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da yatalak kadın evde çıkan yangında öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 20:34:20. #1.16#
title