Antalya'da yaşlı komşuların çöp tartışması kanlı bitti
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Antalya'da yaşlı komşuların çöp tartışması kanlı bitti

Antalya'da yaşlı komşuların çöp tartışması kanlı bitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Finike ilçesinde 90 yaşındaki yaşlı şahıs, iddiaya göre çöp tartışması yaşadığı 87 yaşındaki komşusunu tüfekle öldürdü, eşini ise yaraladı.

Antalya'nın Finike ilçesinde 90 yaşındaki yaşlı şahıs, iddiaya göre çöp tartışması yaşadığı 87 yaşındaki komşusunu tüfekle öldürdü, eşini ise yaraladı.

Finike ilçesi Turunçova Mahallesi Değirmen Sokakta meydana gelen olayda, Hüsnü Doğdu(87) iddiaya göre çöp tartışması yaşadığı komşusu Osman Avcı(90) ile tartıştı. Tartışma sonrası Hüsnü Doğdu, çöpü konteynıra dökmeye indiği esnada Osman Avcı pompalı tüfek ile 80 yıllık komşusuna ateş etti. Eşinin yaralandığını gören Zekiye Doğdu da saçmaların hedefi oldu. Yaşlı çiftin yaralandığını gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ambulansla Finike Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı çiften durumu ağır olan Hüsnü Doğdu ambulans helikopter ile Antalya'da özel bir hastaneye sevk edildi. Yaşlı adam burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri cinayetin ardından kaçan Osman Avcı'nın yakalanması için çalışa başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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