Antalya'da yaşlı adam traktörün altında kaldı

26.11.2019 16:07 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:08

Yaşlı adam traktörün altında kaldı

ANTALYA - Antalya'da ailesiyle birlikte zeytin toplayan 76 yaşındaki Arif Işık, devrilen traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi, Gündoğdu mahallesinde bulunan zeytin tarlasında meydana geldi. Arif Işık ailesinden birkaç kişiyle birlikte Kırlı-Döşemeobası mevkinde yamaçlık bir alanda bulunan tarlasındaki zeytinleri toplarken, kullandığı 07 LA 992 plakalı traktörün devrilmesi sonucunda traktörün altında kaldı.

O esnada tarlada bulunanlar uzun uğraşlar sonunda traktörü yaşlı adamın üzerinden kaldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibi, kalbi durduğu belirlenen Arif Işık'ı yaşama döndürebilmek için yaklaşık 1 saat boyunca yaşlı adama kalp masajı yapmasına rağmen sonuç alamadı.

Acı haberi sağlık ekibi verdi

Işık'ın ölüm haberini aileye vermek 112 sağlık ekibinde görevli doktora düştü. Doktor, yaşlı adamın oğlunun yanına giderek, talihsiz adamın duran kalbini çalıştırmak ve yaşama döndürmek için uzun süre çaba harcamalarına rağmen hayata döndüremediklerini belirterek aileye başsağlığı diledi.

Işık'ın cenazesi Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA