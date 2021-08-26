Antalya'da yaralı bulunan flamingo koruma altına alındı
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Antalya'da yaralı bulunan flamingo koruma altına alındı

Antalya'da yaralı bulunan flamingo koruma altına alındı
Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kemer ilçesindeki sahilde yaralı halde bulunan flamingo tedavi ediliyor.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki sahilde yaralı halde bulunan flamingo tedavi ediliyor.

İlçede bir vatandaş Tekirova sahilinde yaralı olarak bulduğu flamingo için Kemer Belediyesinden yardım istedi.

Belediyenin veteriner hekimlerince teslim alınan flamingo, Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi'nde tedavi altına aldı.

Flamingonun buradaki tedavisinin ardından Antalya Hayvanat Bahçesi'ne teslim edileceği bildirildi.

Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun, ihbar üzerine gittikleri bölgede bulunan flamingonun kanatlarında yaralar olduğunu belirtti.

Flamingonun güçten de düştüğünü kaydeden Uzun, "Sahile iniş yapmış, tekrar havalanmak istemiş ama başaramamış. İlk müdahalesini yaptık. Durumu şu anda iyi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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