Antalya'da yapılacak Ukrayna zirvesinin perde arkası! Putin, Erdoğan'ın ricasını kırmamış

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde 13. güne girilirken, bir yandan da iki ülke heyetleri diplomatik temaslarını sürdürüyor. Dün akşam taraflar 3. kez müzakere masasına oturdu. Sivillerin tahliyesi için barış koridoru oluşturulması kararı alındı, Ukrayna'nın 5 kentinde geçici ateşkes ilan edildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLARI ANTALYA'DA BİR ARAYA GELECEK

Öte yandan ülkeler arasında arabuluculuk yapan Türkiye, barış umudu doğuran en önemli adımı attı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının da katılımıyla 10 Mart Perşembe günü Antalya'da üçlü bir zirve gerçekleştireceklerini duyurdu.

ERDOĞAN'IN TEKLİFİNİ PUTIN KABUL ETTİ

Akşam'dan Melik Yiğitel'in haberine göre üçlü zirve konusu, önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinde netleşti. Görüşmede Erdoğan'ın, "İki ülkenin dışişleri bakanlarının buluşmasına ev sahipliği yapalım" önerisi ve ısrarı üzerine Putin de olumlu yaklaşım sergiledi. Rus lider daha sonra Lavrov'a "görüşün" talimatı verdi.

GENİŞ KAPSAMLI ELE ALINACAK

Zirve tek bir konuya indirgenmeyecek; Rusya-Ukrayna arasındaki tüm sorunlar ele alınacak. Buna Kırım, Donbass ve özellikle Putin'in eleştirdiği Ukrayna'nın NATO'ya girerek Rusya için tehlike oluşturacağı iddiası da dahil. Ankara zirve için "ikili de görüşebilirsiniz" seçeneğini sundu. Ancak iki taraf da Türkiye'nin gözlemci olarak masada olmasını istedi.