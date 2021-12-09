Antalya'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - Haberler | Yerel

Antalya'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdıANTALYA Antalya'da yaban hayatı fotokapana yansıdı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

ANTALYA Antalya'da yaban hayatı fotokapana yansıdı. Kurt, at, vaşak ve yaban domuzlarının su içme görüntüleri fotokapanlara takıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına konulan fotokapan görüntülerini yayınladı. Fotokapana yansıyan yaban hayatı derlemelerinden kısa kesitler yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında paylaştı. Fotokapanlara kurt, at, vaşak ve yaban domuzlarının su içme anları görüntüleri takıldı.

Antalya'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Antalya'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Antalya'da yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Antalya'da kar yağışı başladı, şimdiden 15 santimetreye kadar ulaştı

Antalya'da kar yağışı başladı, şimdiden 15 santimetreye kadar ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title