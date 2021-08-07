Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz - Haberler | Güncel

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine etrafı yüksek duvarla çevrili ve naylonla kapatılan bir bahçede arama yaptı.

Aramada, 175 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezen Gürbüz

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