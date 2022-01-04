Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'nın 3 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın 3 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Side Mahallesi'nde S.Y.'nin yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada, 182 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Alanya'da Avsallar Mahallesi'nde M.M.P'nin evinde uyuşturucu imal edip sattığının tespit edilmesi üzerine ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 12 gram kubar esrar, saksılar içerisinde 18 kök Hint keneviri, kenevir yetiştirmek için kurulmuş ısıtma ve aydınlatma düzeneği ile hassas terazi bulundu.

Aksu ilçesinde ise şüphe üzerine durdurulan M.K.E. idaresindeki araçta yapılan aramada, folyo içerisinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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