Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini protesto etmek için Antalya'da bir araya gelen gruptan trans olduğu öğrenilen bir birey, üstsüz bir şekilde kamera karşısına geçti. Basın açıklaması sırasında üzerini çıkaran kadın, kalabalığın ortasında kararı protesto etti.