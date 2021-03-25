Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu
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Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Güncel
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesini protesto etmek için Antalya'da bir araya gelen gruptan trans olduğu öğrenilen bir birey, üstsüz bir şekilde kamera karşısına geçti. Basın açıklaması sırasında üzerini çıkaran kadın, kalabalığın ortasında kararı protesto etti.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla, uzun zamandır tartışmaların odağındaki İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Karar kadın erkek birçok kesimden art arda tepkiler gelmeye başladı.

Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu

KALABALIĞIN ORTASINDA SOYUNDU

Bugün Antalya'da İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını protesto etmek için düzenlenen eylemde, tras olduğu öğrenilen bir birey, üstsüz bir şekilde objektiflere poz verdi. CHP milletvekilleri ve İyi Parti'nin üst düzey yöneticilerinin de yer aldığı İstanbul Sözleşmesi eyleminde, basın açıklaması sırasında üstünü çıkaran kadın, herkesin dikkatini çekti.

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- Damla Çelikli
Damla Çelikli

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