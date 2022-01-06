Antalya'da uçurumda ölü bulunan kişinin cenazesi yakınlarına teslim edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde kayıp olarak aranırken, cesedi otomobiliyle düştüğü uçurumda bulunan kişinin cenazesi ailesi tarafından teslim alındı.

Serik ilçesi Haskızılören Mahallesi'nde yaklaşık 15 metrelik uçuruma yuvarlanmış araçta bulunan Şaban Yılmaz'ın (44) cenazesinin Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Cenaze, Yılmaz'ın ailesine teslim edildi.

Olay

Serik'te Şaban Yılmaz'ın 2 Ocak'ta kiraladığı otomobilin takip sistemi sinyalinin kesilmesi üzerine, araç kiralama şirketi yetkilileri durumu jandarmaya bildirmişti

Kendisinden o tarihten itibaren haber alınamayan Yılmaz'ın kullandığı 07 AJK 206 plakalı otomobil, jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu, Haskızılören Mahallesi'nde yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanmış olarak bulunmuştu.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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