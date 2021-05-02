Antalya'da turistlerin yarım metrelik balon balığı heyecanı
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Antalya'da turistlerin yarım metrelik balon balığı heyecanı

Antalya'da turistlerin yarım metrelik balon balığı heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kemer ilçesinde, kıyıya vuran yaklaşık yarım metre uzunluğundaki balon balıkları, turistleri şaşkına uğrattı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, kıyıya vuran yaklaşık yarım metre uzunluğundaki balon balıkları, turistleri şaşkına uğrattı. Balon balıklarını ellerine geçirdikleri ayakkabıyla yakalamaya çalışan turistler, o anları da cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi'nin sahiline bu sabah balon balıkları kıyaya kadar geldi. Sahile kadar çıkan balon balıklarını görünce neye uğradığını şaşıran turistler, yaklaşık yarım metre uzunluğundaki balıkları korunarak yakalamaya çalıştı. Bir turist ayakkabılarını eline geçirip, kıyaya vurmuş balon balığını yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Balon balıkları bir süre sonra kıyıdan ayrıldı.

Oldukça heyecanlanan turistler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. - ANTALYA

Antalya'da turistlerin yarım metrelik balon balığı heyecanı
Antalya'da turistlerin yarım metrelik balon balığı heyecanı
Antalya'da turistlerin yarım metrelik balon balığı heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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