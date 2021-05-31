Antalya'da turistler karavanlarında doğayla baş başa izole tatil yapmanın keyfini çıkarıyor
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Antalya'da turistler karavanlarında doğayla baş başa izole tatil yapmanın keyfini çıkarıyor

Antalya'da turistler karavanlarında doğayla baş başa izole tatil yapmanın keyfini çıkarıyor
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Kültür Sanat

Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kalabalıktan uzak, doğayla baş başa izole yaşam imkanı sunan karavan tatiline ilgi arttı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kalabalıktan uzak, doğayla baş başa izole yaşam imkanı sunan karavan tatiline ilgi arttı.

Boğazkent Mahallesi'nde 5 yıldızlı otellerin yanında bulunan Serik Belediyesi Boğazkent Halk Plajı'nda karavanla tatil yapacak yerli ve yabancılara yer gösterilmesiyle bölgede hareketlilik yaşanmaya başladı.

Karavanlarını halk plajına park eden tatilciler kumun ve güneşin tadını çıkartıyor. Tatil yapanlar arasında çok sayıda yabancı turist de bulunuyor.

Fransa'dan karavanlarıyla gelen tatilcilerden Xavier ve Marion Lesfees çifti, kızları Astree ve Gabriel ile eğlenceli zaman geçiriyor.

Sık denize giren ve kumsalda güneşlenen aile, yaz sezonunu Antalya'da geçirdikten sonra karavanlarıyla Kapadokya'ya gitmeyi planlıyor.

Xavier Lesfees, AA muhabirine, salgın döneminde daha güvenli olduğu ve turistlere daha az yasak uygulandığı için karavanlarıyla Türkiye'de tatil yapmayı tercih ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 10 gündür deniz kenarında doğayla baş başa tatil yaptıklarını anlatan Lesfees, "Buraya aracımızı park ettik. Hem denizden hem de güneşten faydalanıyoruz. Bulunduğumuz yer emniyet açısından çok güvenli bir ortam. Yaz sezonu boyunca burada tatil yapacağız. Türk insanı çok cana yakın ve misafirperver. Türkiye'de deniz ve güneş çok güzel. Bunların yanında gezilecek birçok tarihi yer var. Türkiye bir cennet." diye konuştu.

Lesfees, Türkiye'nin çok iyi ve güvenli bir yer olduğunu arkadaşlarına anlattığını ve tatil için Türkiye'ye davet ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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