Antalya'da TÜBİTAK yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK) dereceye gören öğrencileri ödüllendirdi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nda (TÜBİTAK) dereceye gören öğrencileri ödüllendirdi.

Antalya Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM), yeni tip koronirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen ödül törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Er, BİLSEM Müdürü Arif Aydeniz, dereceye giren öğrenciler ve danışman öğretmenleri katıldı.

Er, törendeki konuşmasında, öğrencileri başarılarından dolayı kutladığını, özel yetenekli öğrencilere desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Konuşmalardan sonra Er, TÜBİTAK tarafından bu yı 14'üncüsü düzenlenen "Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışmasında dereceye giren öğrenci ve danışman öğretmenlerine çeşitli ödüller verdi.

Ödül töreninden sonra Er, öğrencilerin projelerini yakından inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam