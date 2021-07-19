ANTALYA'DA TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUKLAR KAMERADA
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ANTALYA'DA TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUKLAR KAMERADA

ANTALYA'DA TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUKLAR KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da 4 patenli gencin otobüse tutunarak, 2 kadının ise otomobillerinin yan camlarına oturarak yaptığı tehlikeli yolculuklar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANTALYA'da 4 patenli gencin otobüse tutunarak, 2 kadının ise otomobillerinin yan camlarına oturarak yaptığı tehlikeli yolculuklar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da patenli gençlerin otobüs, otomobil ya da motosiklete tutunarak yaptıkları tehlikeli yolculuklar devam ederken, 2 kadının ise bulundukları otomobilin yan camlarından sarkarak yaptıkları yolculuk korkuttu. Yaz aylarının gelmesiyle şehrin en işlek noktalarından olan Konyaaltı Caddesi'nde halk otobüsünün arkasına tutunan 2 patenli gencin yolculuğu, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. 2 patenli gencin, Sakarya Bulvarı üzerinde seyir halinde olan halk otobüsüne tutunduğu görüldü. Gençlerden birinin ayağını kaldırarak yolculuk yaptığı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken kişi ise 'Gün geçmiyor ki Antalya'da bitmiyorlar" diye tepki verdi.

'KADINLAR CAMDAN SARKTI'

Patenli gençlerin yanı sıra 2 genç kadının, Aksu-Serik karayolunda hareket halindeki bir otomobilin camından sarktıkları an cep telefonu kamerasına yansıdı. Otomobilin sağ ve sol kapılarındaki camdan sarkan 2 kadının dans etmesi diktkati çekti. 2 kadının camdan sarkarak dans etmesini cep telefonuyla görüntüleyen kişi, 'Bunlar kafayı yemiş, tehlikeli hareketler yapıyorlar" şeklinde tepki gösterdi.

ANTALYA'DA TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUKLAR KAMERADA
ANTALYA'DA TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUKLAR KAMERADA
ANTALYA'DA TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUKLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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