Antalya'da trafik kazası: 4 yaralı
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Antalya'da trafik kazası: 4 yaralı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Antalya'da trafik kazası: 4 yaralı
02.07.2020 13:04 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:22

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Korkuteli-Bucak karayolu 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bucak istikametinden Korkuteli istikametine gelen Seviye Okka idaresindeki 07 R 2176 plakalı otomobil ile Korkuteli'nden Bucak istikametine giden Mehmet Ayan idaresindeki 07 VZ 122 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 07 R 2176 plakalı otomobil sürücüsü Seviye Okka ile araçta bulunan Ramazan Kır, 07 VZ 122 plakalı kamyonet sürücüsü Mehmet Ayan ve eşi Hasibe Ayan yaralandılar. Araç içinde sıkışan otomobil sürücüsü Seviye Okka, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı.

Kazada yaralananlar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındılar. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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