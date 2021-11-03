Antalya'da tekneden düşünce suda kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'nın Alanya ilçesinde, attığı ağı toplamak isterken devrilen tekneden düşen kişi suda kayboldu.
MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, attığı ağı toplamak isterken devrilen tekneden düşen kişi suda kayboldu.
Ahmet Uyar (67), Okurcalar Mahallesi'ndeki Alanya- Manavgat sınırını oluşturan çaya, bir gün önce attığı ağı toplamak için gitti.
Üzerinde bulunduğu tekne devrilince düştüğü çayda kaybolan Uyar için jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istendi.
İl Jandarma Arama Kurtarma Timi, bölgede arama çalışması başlattı.
AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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