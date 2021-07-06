Antalya'da tefecilik operasyonu: 25 gözaltı

Antalya'da jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da jandarma tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Serik İlçe Jandarma Komutanlığınca ve Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce Serik ilçesinde haksız kazanç sağlayarak tefecilik suçunu işlediği tespit edilen 26 şüpheli için arama kararı çıkarıldı. 26 şüpheliden 25'i gözaltına alındı. Şüphelilere ait Antalya, Serik ve Manavgat'taki toplam 50 adreste arama gerçekleştirildi. Şüphelilerin jandarmada ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı