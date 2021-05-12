Antalya'da taksicilerden İsrail'i kınama konvoyu
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Antalya'da taksicilerden İsrail'i kınama konvoyu

Antalya'da taksicilerden İsrail'i kınama konvoyu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da taksiciler oluşturdukları 20 kilometrelik konvoyla Filistin ve Türk bayrağı açıp, İsrail'i kınadı.

Antalya'da taksiciler oluşturdukları 20 kilometrelik konvoyla Filistin ve Türk bayrağı açıp, İsrail'i kınadı. Taksiciler adına konuşma yapan Nuri Büyükoğlu, "Bugün taksici arkadaşlarımızla toparlanıp Kudüs'teki yapılan hain saldırılara karşı sesimizi duyurabilmek için böyle bir etkinlik yapmak istedik" dedi.

Antalya'da 100'ün üzerinde taksici, İsrail'in Filistin'e yaptığı zulmü kınamak adına saat 21.00'da bir AVM önünde buluşup 20 kilometre boyunca korna çalıp, Filistin ve Türk bayrağı açtı. Korna seslerini duyan vatandaşlar da balkonlara çıkıp taksicilere alkışlarla eşlik etti. Vatandaşlardan Filistin konusunda duyarlı olmalarını isteyen taksiciler, konuyu herkesin dile getirmesi gerektiğini söyledi.

"Kudüs'teki hain saldırılara karşı sesimizi duyurabilmek için toplandık"

Taksici Nuri Büyükoğlu, "Bugün taksici arkadaşlarımızla toparlanıp Kudüs'te yapılan hain saldırılara karşı sesimizi duyurabilmek için böyle bir etkinlik yapmak istedik. 100'e yakın araçla bir konvoy yaptık. Hemen hemen 15-20 kilometrelik bir yol kat ettik. Bütün halkımızdan bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Bu konuyu herkesin dile getirmesini bekliyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya'da taksicilerden İsrail'i kınama konvoyu
Antalya'da taksicilerden İsrail'i kınama konvoyu
Antalya'da taksicilerden İsrail'i kınama konvoyu
Antalya'da taksicilerden İsrail'i kınama konvoyu
Antalya'da taksicilerden İsrail'i kınama konvoyu
Antalya'da taksicilerden İsrail'i kınama konvoyu
Antalya'da taksicilerden İsrail'i kınama konvoyu
Antalya'da taksicilerden İsrail'i kınama konvoyu
Antalya'da taksicilerden İsrail'i kınama konvoyu
Antalya'da taksicilerden İsrail'i kınama konvoyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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