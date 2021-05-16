Şüpheliyi kovalarken düşen polis memuru kolundan yaralandı
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Şüpheliyi kovalarken düşen polis memuru kolundan yaralandı

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel

Antalya'da inşaata giren bir şüpheliyi yakalamaya çalışan polis memuru, yaşanan kovalamacada düşerek yaralandı.

Antalya'da inşaata giren bir şüpheliyi yakalamaya çalışan polis memuru, yaşanan kovalamacada düşerek yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi'ndeki bir inşaata şüpheli bir kişinin girdiği ihbarı üzerine ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Bu sırada polisi gören H.G, inşaattan çıkarak kaçmaya başladı. Şüpheliyi kovalayan polis memuru Bülent Bulut, düşerek kolundan yaralandı.

H.G, diğer polis memurlarınca yakalandı.

Bulut, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayınca gözaltına alınan bir kişi ile H.G. polis merkezine götürüldü.

Şüpheliyi kovalarken düşen polis memuru kolundan yaralandı
Şüpheliyi kovalarken düşen polis memuru kolundan yaralandı
Şüpheliyi kovalarken düşen polis memuru kolundan yaralandı
Şüpheliyi kovalarken düşen polis memuru kolundan yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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