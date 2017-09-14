Antalya'da Şüpheli Ölüm

Antalya'da hayvancılıkla uğraşan bir kişi, evinin ahırında ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi Ahmediye mevkisindeki ahırına dün akşam saatlerinde temizlik yapmaya giden Hasan Yılmaz (58), eve dönmeyince merak edip yanına giden oğlu Sinan Yılmaz tarafından yerde hareketsiz bulundu.



Yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Hasan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Yılmaz'ın cenazesi, Serik Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Polis ekipleri olayla ilgili ahırda inceleme yaptı. Yılmaz'ın ahırda bulunan süt sağma makinasından elektrik akımına kapılarak ölmüş olabileceği belirtildi.