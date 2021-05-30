Antalya'da sulama tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Antalya'da sulama tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'da sulama tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Yunus Uğur - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde sulama tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sulama tankeriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Burak Çınar'ın (21) kullandığı 07 NEZ 97 plakalı motosiklet, Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Caddesi'nde aynı yönde seyreden Kerim Ö'nün yönetimindeki 07 HRS 92 plakalı sulama tankeriyle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Çınar, sağlık ekibince Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Çınar, yaşamını yitirdi.

Tanker şoförü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Uğur

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