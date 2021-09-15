Antalya'da su altı arama kurtarma eğitimi düzenlendi - Haberler
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Antalya'da su altı arama kurtarma eğitimi düzenlendi

AA / Alperen Baran Metecan - Haberler | Güncel
Antalya'da su altı arama kurtarma eğitimi düzenlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İnsani Yardım Arama Kurtarma (İYAK) ve İHH İnsani Yardım Derneği arama kurtarma ekiplerince su altı eğitimi gerçekleştirildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İnsani Yardım Arama Kurtarma (İYAK) ve İhh İnsani Yardım Derneği arama kurtarma ekiplerince su altı eğitimi gerçekleştirildi.

Side Mahallesi'nde denizde yapılan eğitime çeşitli illerden 14 arama kurtarma gönüllüsü katıldı.

Eğitmen Ali Uygur, gazetecilere, Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunu ve son yıllarda sellerin çoğalmasıyla suda arama kurtarma yapma ihtiyacının arttığını söyledi.

Bu nedenle ekiplere hem dalgıçlık hem de suda arama kurtarma konusunda eğitimler verdiklerini anlatan Uygur, "Arama kurtarma gönüllülerine bulanık su dalışı, akıntılı su dalışı, bot ve kano kullanımı gibi çeşitli konularda eğitimler veriyoruz. Eğitimler yıl boyunca Antalya'nın çeşitli bölgelerinde devam edecek. Amacımız arama kurtarma ekiplerini, afet ve acil durumlara hazır hale getirmek." diye konuştu.

AA / Alperen Baran Metecan - Son Dakika Haberleri
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