Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı (5)

ANTALYA (DHA) - FİNİKE'DE BAHÇELERİ, SERALARI VE EVLERİ SU BASTI

Antalya'da meteorolojinin yoğun yağış nedeniyle dün 'kırmızı kod' uyarısı yaptığı Finike'de sağanak gece saatlerinde etkisini artırdı. Yağış sonrası Kum Mahallesi'ndeki narenciye bahçeleri ve seralar zarar gördü. Bazı mahallelerde evleri su bastı. Yaklaşık 200 dekar tarım alanı su altında kaldı. 6 dönüm civarı seradaki tarım ürünü zarar gördü. Bazı mahallerdeki evlerde su baskınlarına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Finike- Demre kara yolunda denizdeki fırtına nedeniyle dalgalar yol seviyesini buldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Mahir ÇEVİREN/FİNİKE (Antalya),