Antalya'da sıcaktan ve nemden bunalanlar sahile koştu, tedbirler unutuldu
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Antalya'da sıcaktan ve nemden bunalanlar sahile koştu, tedbirler unutuldu

ANTALYA'da yüksek nem ve sıcak havadan bunalanlar, Konyaaltı Sahili'ne koştu.

Antalya'da sıcaktan ve nemden bunalanlar sahile koştu, tedbirler unutuldu
20.09.2020 13:40 | Son Güncelleme: 20.09.2020 13:44

ANTALYA'da yüksek nem ve sıcak havadan bunalanlar, Konyaaltı Sahili'ne koştu. Sahildeki kalabalık, maske ve fiziki mesafe kuralına uymadı.

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 29, nem oranı ise yüzde 54 ölçüldü. Yüksek nem oranı nedeniyle hava sıcaklığı 31 derece hissedilirken sıcak hava ve nemden bunalan yerli yabancı tatilciler ile kent sakinleri, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahilde kimi denize girip Akdeniz'in mavi sularında serinlemenin keyfini sürerken, kimi ise sahilde kitap okuyup güneşlenmeyi tercih etti. Sahile yakın bir noktadaki yeşil alanda ise bazı vatandaşların gölgede çimler üzerinde oturdukları dikkati çekerken ne maske ne de fiziki mesafe kuralına uyuldu.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Alparslan ÇINAR
Alparslan ÇINAR
DHA Editörü
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