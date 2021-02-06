Antalya'da sahiller turistlere kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalya'da sahiller turistlere kaldı

06.02.2021 12:02 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:06
Antalya'da sahiller turistlere kaldı

ANTALYA'da, Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde kentin birçok noktasında sessizlik hakim oldu, kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

ANTALYA'da, Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde kentin birçok noktasında sessizlik hakim oldu, kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 21, deniz su sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, 56 saat sürecek olan hafta sonu kısıtlamasının ilk gününde sahiller turistlere kaldı. Konyaaltı sahili yakınlarındaki otellerde konaklayan turistler kumsala gelip denize girdi, kimisi de güneşlenmeyi tercih etti. Bol bol selfie çekinen turistler, sessizliğin, güneşin ve sahilin keyfini çıkardı. Kısıtlamadan muaf yerleşik yabancılar, sahil şeridinde spor yapıp bisiklete bindi.Antalyalılar ise evlerinde kalarak, balkonlarında oturup güneşli havanın keyfini sürdü.


Antalya'da sahiller turistlere kaldı
Antalya'da sahiller turistlere kaldı
Antalya'da sahiller turistlere kaldı
Antalya'da sahiller turistlere kaldı
Antalya'da sahiller turistlere kaldı
Antalya'da sahiller turistlere kaldı
Antalya'da sahiller turistlere kaldı
Antalya'da sahiller turistlere kaldı
Antalya'da sahiller turistlere kaldı
Antalya'da sahiller turistlere kaldı
Antalya'da sahiller turistlere kaldı
Antalya'da sahiller turistlere kaldı
Antalya'da sahiller turistlere kaldı
Antalya'da sahiller turistlere kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Çiğdem Karaaslan Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Cansu Dere Cem Yılmaz
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Ersun Yanal Hakan Kutlu Ünal Karaman
Tüm Haberler Kaza Mersin Gazete Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da sahiller turistlere kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 12:06:30. #1.14#
title