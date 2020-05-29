Antalya'da sağanak etkili oldu Antalya'da gece saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'da gece saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde gök gürültülü sağanak ile oluşan şimşekler geceyi aydınlattı. Bazı caddelerde yer yer su birikintileri oluştu.

Bu arada, yıldırım düşme anı görüntülendi.

Meteoroloji yetkilileri, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Göller Yöresi'nde yer yer beklenen kuvvetli yağışların Antalya, Burdur ve Isparta'nın bazı ilçelerinde sabaha kadar sürebileceğini belirtti.

Öğleden sonra ise bu üç ilin dışında Muğla'da da sağanak beklendiği duyuruldu.

Kaynak: AA