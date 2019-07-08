Antalya'da sadece yerini bilenlerin gittiği doğa harikası

Toros dağlarının eteklerinde yaklaşık 800 rakımında 2 bin 400 nüfuslu Altınyaka Mahallesi, merkezinde bulunan Pınargözü mesire alanı, çınar ağaçlarının altından çağlayan sularla, yeşilin ve serinliğin buluştuğu noktada günübirlik çok sayıda vatandaşı konuk ediyor.

Tarım alanlarının arasındaki vaha

Antalya'nın Kumluca ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Altınyaka Mahallesi Pınargözü mesire alanı piknikçilerin vazgeçilmez mekanı haline geldi. Toros dağlarının eteklerinde yaklaşık 800 rakımında 2 bin 400 nüfuslu Altınyaka Mahallesi merkezinde bulunan Pınargözü mesire alanı, asırlık çınar ağaçlarının altından çağlayan sularla, yeşilin ve serinliğin buluştuğu noktada huzur veren manzarası ile günübirlik piknikçileri konuk ediyor. Yarı yayla konumunda olan Altınyaka, geniş arazileri bulunmamasına rağmen, çok fazla kaynak suyuna sahip bir mahalle olarak biliniyor. Geniş tarım alanlarının olmadığından kaynak suyu ya balık üretim havuzlarında kullanılıyor ya da derelerden Alakır Çayı'na birleşip denize dökülüyor. Bir de yamaçlarda teraslanmış küçük arazilerde yetiştirilen elma, erik, kaysı, ayva ve kiraz gibi meyvelerin sulanmasında kullanılıyor. Antalya il merkezinden ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlar Altınyaka'da suyun verdiği serinlik ve huzurun altında keyifli bir gün geçiriyor.

Altınyaka Mahalle Muhtarı Havva Karakuş, 50 yıl önce mahalleye çevre düzenlemesinin yapıldığına değindi. Yeniden bir çevre düzenlemesine ihtiyaç olduğunun altını çizen Karakuş, şu ifadeleri kullandı: "Mesire alanımıza Antalya ve çevresinden gelenler oluyor. Çok beğeniyorlar. Havamız güzel, nem oranı düşük. Gelenler ferahlayıp gidiyorlar. Sularımız soğuk, buzdolabını aratmayacak şekilde. Kumluca'ya uzaklığı 25 kilometre, Antalya'ya uzaklığı 55 - 60 kilometre, en kısa sürede ulaşılabilecek bir piknik alanıdır. Tüm misafirlerimizi davet ediyoruz."

Karakuş, mahallede bulunan yüzme havuzunun da artık yeterli olmadığını sözlerine ekledi.

"Çok otantik bir mekan"

Altınyaka Mahallesi'ne ailesiyle birlikte tatil için gelen Ahmet Ünsal (35), bulundukları mekanın güzel olduğunu belirtti. Ünsal, "Çok otantik bir mekan. Gerek piknik alanı gerekse suların serinliği olsun çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim. Piknik yapsalar, sadece şu ağaçların tarihini görseler çok hoşlarına gideceğini düşünüyorum" dedi.

Mahallenin fotoğraflarını daha önceden gördüğünü ifade eden Nail Oktaroğlu ise, "Tamamen doğa harikası bir yer. Çok güzel bir yer. Şehirden uzak, İnsanlardan uzak sakin kuş sesi, hava sesi, su sesi, bunlar mükemmel şeyler, Çok hoşumuza gitti" diye konuştu.

Arkadaşının tavsiyesi üzerine Altınyaka'ya geldiğini kaydeden İbrahim Ünsal da, "Günün, hatta haftanın ayların yorgunluğunu çıkarmak için mükemmel bir yer. Su sesi, havası gerçekten huzur veren bir mekan" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA