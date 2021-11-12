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Antalya'da Rus turist, paraşütle çatıda asılı kaldı

Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Haberler | Güncel
Antalya'da Rus turist, paraşütle çatıda asılı kaldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 800 metre yüksekliğindeki Yassı Tepe'nin zirvesinden yamaç paraşütüyle tekli uçuş yapan Rus Anna Levitova (26), alçaldığı sırada bir binanın çatı demirine asılı kaldı.

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 800 metre yüksekliğindeki Yassı Tepe'nin zirvesinden yamaç paraşütüyle tekli uçuş yapan Rus Anna Levitova (26), alçaldığı sırada bir binanın çatı demirine asılı kaldı.

Alanya'da tatil yapan Rus Turist Anna Levitova, Yassı Tepe'den saat 12.00 sıralarında yamaç paraşütüyle havalandı. Tekli uçuş yapan Levitova, iniş için alçaldığı sırada rüzgarın da etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybetti. Kızlarpınarı Mahallesi Fatih Sokak'ta bir binanın çatı demirlerine paraşütü asılı kalan Levitova'yı görenler, 112'yi aradı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven ile çıktıkları kattan Levitova'yu kurtardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Rus turist, özel bir hastaneye kaldırıldı. Levitova'nın sağlık durumunun iyi olduğu, sadece sağ ayak bileğinde kırıldığı belirtildi.


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Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Son Dakika Haberleri

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