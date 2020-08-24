Antalya'da parkta kadını yere yatırıp böyle dövdü Antalya'da parkta kadını yere yatırıp böyle dövdü Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, erkek şahsın yere yatırdığı kadını darp ettiği görüldü Antalya'da bir kişinin kadını parkta yere yatırıp darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da parkta kadını yere yatırıp böyle dövdü Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde, erkek şahsın yere yatırdığı kadını darp ettiği görüldü ANTALYA - Antalya'da bir kişinin kadını parkta yere yatırıp darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2772 Sokak'taki bir parkta meydana geldi. İsmi belirlenemeyen bir erkek, yere yatırdığı kadını tartaklamaya başladı. Şahıs, kadının önce yüzüne daha sonrada karın bölgesine 3 kez vurdu. Kadın aldığı darbelerle ağlarken, erkeğinde kadına 'bağırma' diye vurmaya devam ettiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayı gören vatandaşların durumu polise bildirdiği öğrenildi. Bir süre sonra erkek şahıs, yerdeki kadının elinden tutarak kaldırıp olay yerinden ayrıldığı belirtildi. Kaynak: İHA