Otomobil ile işçileri taşıyan kamyonet çarpıştı: 19 kişi yaralandı
Antalya'da otomobil ile işçileri taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
11.09.2020 19:57 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:52
Antalya'da otomobil ile işçileri taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.
Tuğba Yarıcı'nın kullandığı 07 HGR 78 plakalı otomobil, Antalya-Isparta kara yolu Kurşunlu Şelalesi mevkisinde karşı şeritteki Abdullah Kunt yönetimindeki, kasasında işçilerin bulunduğu 07 ANB 670 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücü Yarıcı, otomobilde bulunan 6 kişi ile kamyonetteki 12 kişi yaralandı.
YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR
112 Acil Servis ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA