Otomobil ile işçileri taşıyan kamyonet çarpıştı: 19 kişi yaralandı Antalya'da otomobil ile işçileri taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Antalya'da otomobil ile işçileri taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı. Tuğba Yarıcı'nın kullandığı 07 HGR 78 plakalı otomobil, Antalya-Isparta kara yolu Kurşunlu Şelalesi mevkisinde karşı şeritteki Abdullah Kunt yönetimindeki, kasasında işçilerin bulunduğu 07 ANB 670 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücü Yarıcı, otomobilde bulunan 6 kişi ile kamyonetteki 12 kişi yaralandı. YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR 112 Acil Servis ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaynak: AA