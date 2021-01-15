Antalya'da otobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
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Antalya'da otobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

15.01.2021 17:48 | Son Güncelleme: 15.01.2021 18:03
Antalya'da otobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki yabancı uyruklu biri çocuk 2 kişi öldü, 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı.

Kar yağışının etkili olduğu Antalya'nın Akseki ilçesi Alacabel mevkinde, şehirlerarası yolcu otobüsüyle hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

HAFİF TİCARİ ARAÇ KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, saat 16.00 sıralarında Akseki'ye bağlı, 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde meydana geldi. Konya yönünden Antalya'ya gelen, içinde yabancı uyruklu 3'ü çocuk 8 kişinin bulunduğu 38 LJ 203 plakalı hafif ticari araç, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Metro Turizm'e ait yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçtaki kimlikleri henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu biri çocuk, 2 kişi öldü, 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cenazeleri ise cenaze aracıyla morga götürüldü.

Antalya'da otobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
Antalya'da otobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı
Antalya'da otobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem ÇETİN

Haber Yorumları (1)
B: Allah rahmet eylesin
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