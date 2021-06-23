Son dakika haberleri... ORMAN YANGININDA 1 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

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Edinilen son dakika haberine göre Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın, güçlükle söndürüldü.

Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangın, güçlükle söndürüldü. Yangında 1 dekar alan zarar gördü. Yangın, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Topçam mevkiindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Karadan ulaşımın zor olduğu bölgede yangına 4 arazöz ve 2 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi. Güçlükle söndürülen yangında, 1 dekar ormanlık zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı