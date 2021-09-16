Antalya'da öğrencilere yönelik sözleri tepki çeken müdür yardımcısı açığa alındı - Haberler
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Antalya'da öğrencilere yönelik sözleri tepki çeken müdür yardımcısı açığa alındı

AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Antalya'da öğrencilere yönelik sözleri tepki çeken müdür yardımcısı açığa alındı

Antalya'da öğrencilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında idari soruşturma başlatılan okul müdür yardımcısı açığa alındı.

Antalya'da öğrencilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında idari soruşturma başlatılan okul müdür yardımcısı açığa alındı.

Okul bahçesine toplanan öğrencileri okulun temizliği konusunda uyarırken tehditte bulunduğu öne sürülen Konyaaltı ilçesindeki Hurma Ortaokulu Müdür Yardımcısı F.Y.C'ye yönelik idari soruşturma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda görevlendirilen müfettişlerin incelemesi sonucu tutulan rapor doğrultusunda F.Y.C, açığa alındı.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul temizliği konusunda uyardığı öğrencilere yönelik sözleri tepki çeken F.Y.C. hakkında 14 Eylül'de idari soruşturma başlatmıştı.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri
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