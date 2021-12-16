Motosikletler çarpıştı, 2 sürücü öldü
AA / Talip Demirci - Haberler | Güncel
Antalya'nın Kaş ilçesinde, motosikletlerin çarpışması sonucu 2 sürücü hayatını kaybetti.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde, motosikletlerin çarpışması sonucu 2 sürücü hayatını kaybetti.
Çavdır Mahallesi'nde 14 yaşındaki Mehmet Can Karaca'nın (14) kullandığı 07 SYD 53 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Mustafa Arslan (56) yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı.
Kazada, sürücüler Karaca ve Arslan olay yerinde yaşamını yitirdi.