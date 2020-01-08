Antalya'da minibüs bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
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Antalya'da minibüs bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'da bariyerlere çarpan minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

08.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:38
Antalya'da minibüs bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

'da bariyerlere çarpan minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Serdar Okka idaresindeki 07 ELK 68 plakalı minibüs, ilçesi Antalya-Alanya kara yolu Kadriye Kavşağı'nda refüjde bulunan demir bariyerlere çarptı.

Kazada araçta sıkışanlar, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan sürücü Okka, Adem Yörük, Melike Yeşilyurt ve İsa Deniz çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Yörük, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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