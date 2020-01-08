Antalya'da minibüs bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Antalya'da bariyerlere çarpan minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Antalya'da bariyerlere çarpan minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Serdar Okka idaresindeki 07 ELK 68 plakalı minibüs, Serik ilçesi Antalya-Alanya kara yolu Kadriye Kavşağı'nda refüjde bulunan demir bariyerlere çarptı.
Kazada araçta sıkışanlar, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkarıldı. Yaralanan sürücü Okka, Adem Yörük, Melike Yeşilyurt ve İsa Deniz çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Yörük, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.