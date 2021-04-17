Antalya'da mevsimin ilk karpuzu 7 lira
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Antalya'da mevsimin ilk karpuzu 7 lira

Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde serada yetiştirilen erkenci karpuz, Serik Toptancı Hali'nde kilosu 7 liradan alıcı buldu.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde serada yetiştirilen erkenci karpuz, Serik Toptancı Hali'nde kilosu 7 liradan alıcı buldu.

Manavgat ilçesinde ziraat mühendisi üretici Osman Coşar tarafından ocak ayında serada toplam 30 dekar kapalı alana ekimi gerçekleştirilen erkenci karpuzun ilk hasadı yapıldı. Osman Coşar hasat yaptığı 1 ton karpuzu, Serik Hali'ne getirdi. Komisyoncu Turgut Göksu ve Arif Göksu tarafından karpuz, kilosu 7 liradan satın alındı. Üretici Osman Coşar, "2021 yılı karpuz sezonu tüm çiftçimize hayırlı olsun. Ocak ayı başında ektiğimiz kapalı alandaki karpuzun ilk hasadını gerçekleştirdik ve hale getirdik" dedi.Komisyoncu Arif Göksu ise, "2021 yılının ilk karpuz hasadını bugün üretici kardeşimizden satın alıp bir başlangıç yaptık. 7 liralık sembolik bir fiyattan satın aldık. Önümüzdeki günlerde karpuz fiyatının hareketli ve canlı geçeceğine inanıyoruz. Bu karpuzu Türkiye'nin değişik bölgelerindeki marketlere göndereceğiz. Buradan üreticilerimizden şunu istiyoruz; düzgün piyasamızı bozmayalım. Ham ve gök karpuz kırmayalım. Bizim en büyük sıkıntımız İran karpuzu. Bu bizim kanayan yaramız. Buradan yetkililere seslenmek istiyoruz. İran karpuzunun sınır ticaretinin tamamen sonlandırılmasını istiyoruz. Sağ cebimizden çıkan paranın sol cebimize girerek ekonomiye katkı sağlamayı beklemekteyiz" diye konuştu.


Antalya'da mevsimin ilk karpuzu 7 lira
Antalya'da mevsimin ilk karpuzu 7 lira
Antalya'da mevsimin ilk karpuzu 7 lira
Antalya'da mevsimin ilk karpuzu 7 lira
Antalya'da mevsimin ilk karpuzu 7 lira
Antalya'da mevsimin ilk karpuzu 7 lira
Antalya'da mevsimin ilk karpuzu 7 lira
Antalya'da mevsimin ilk karpuzu 7 lira

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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