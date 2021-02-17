Antalya'da metruk binada ceset bulundu
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Antalya'da metruk binada ceset bulundu

17.02.2021 19:49 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:52
Antalya'da metruk binada ceset bulundu

Antalya'da metruk bir binada ceset bulundu.

Antalya'da metruk bir binada ceset bulundu.

Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesindeki metruk binaya giren bir kişi, içerideki kötü kokuyu fark ederek polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, binanın tavan arasında ceset olduğunu tespit etti.

Kazma ve balyoz kullanarak alanı genişletip cesede ulaşan ekipler, uzun süre beklediği belirlenen cesedin parçalarını poşetlere doldurdu.

Ceset, kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çiftçi

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