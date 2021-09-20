Antalya'da Lyrboton Kome Antik Kenti turizme kazandırılacak

Antalya'da Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) ve Kepez Belediyesi iş birliğiyle Lyrboton Kome Antik Kenti'nin turizme kazandırılması için planlanan Arkeopark Projesinin protokolü imzalandı.

Valilik ek hizmet binasında gerçekleşen törene, Vali Ersin Yazıcı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ve BAKA Antalya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Alaattin Özyürek katıldı.

Vali Yazıcı, törende yaptığı konuşmada, Antalya Valiliği ve BAKA'nın kültür varlıklarını korumak, gün yüzüne çıkarmak ve hizmete sunmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Yapılan protokolün bu çalışmalardan biri olduğunu belirten Yazıcı, "Lyrboton Kome 2200 yıllık bir zeytinyağı üretim köyüdür. Arkeopark kapsamında bölgede zeytin yağı üretim tesisimiz de oluşturulacak ve turizmimize katkı sunacak." diye konuştu.

BAKA tarafından geçen yıl Patara'da büyük yatırımların yapıldığını hatırlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Osmanlı döneminde inşa edilen telsiz telgraf istasyonunun restorasyonu hala devam ediyor. BAKA olarak Antalya, Isparta ve Burdur illerimize katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu projemizle de Kepez Belediyesi antik kentimizi tüm dünyanın ve Antalya'nın hizmetine sunmuş olacak. Kepez Belediyesinin bu işi layığıyla yapacağına inancımız tamdır. BAKA ile birlikte şehrimizin başka değerlerini de ayağa kaldırmaya devam edeceğiz."

Kepez Belediye Başkanı Tütüncü de 2016'dan bu yana kendine özgü hikayesi olan antik kentin gün yüzüne çıkarılması ve buranın turizme kazandırılması konusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Konuşmaların ardından, protokol imzalandı.

BAKA ve Kepez Belediyesince geliştirilen "Kuzey Antalya Eko Turizm Rotası"nın ilk ayağını oluşturan "Lyrboton Kome Arkeopark Projesi" ile bölgeye alternatif turizm destinasyonu kazandırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında bölge halkının turizm faaliyetlerine katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla bir kooperatifin kurulması hedefleniyor.

Kurulacak kooperatifle zeytincilik faaliyetleriyle uğraşan bölge çiftçilerinin turizm gelirlerinden pay almaları sağlanacak.